Выберите несколько правильных ответов. К одноклеточным животным относятся:1)корненожки 2)грибы 3)водоросли 4)инфузории 5) бактерии 6) дизентерийная амеба 7) мхи 8)папоротники

Разное
Выберите несколько правильных ответов. К одноклеточным животным относятся:1)корненожки 2)грибы 3)водоросли 4)инфузории 5) бактерии 6) дизентерийная амеба 7) мхи 8)папоротники
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 5 6 Не уверен, но это что то вроде микроба
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