Выберите номера ПРАВИЛЬНЫХ утверждений 1. Все рыбы имеют обтекаемую форму тела 2.Тело большинства рыб покрыто костной чешуей 3. Кожа рыб имеет кожные железы, выделяющие слизь 4. На спинной стороне тела рыбы имеется один спи...

Биология

Выберите номера ПРАВИЛЬНЫХ утверждений 1. Все рыбы имеют обтекаемую форму тела 2.Тело большинства рыб покрыто костной чешуей 3. Кожа рыб имеет кожные железы, выделяющие слизь 4. На спинной стороне тела рыбы имеется один спинной плавник 5. У мирных рыб, например у карпов линей спинной плавник, как правило широкий и высокий 6. Грудными плавниками рыба при передвижении пользуется как веслами. 7. Глаза у рыб не имеют век. Рыбы спят с открытыми глазами 8. Рыбы видят предметы, расположенные на близком расстоянии 9. Ноздри рыб не сообщаются с ротоглоткой 10. Рыбы не имеют органов слуха 11. В канале органов боковой линии имеются чувствительные клетки. 12. Имеются рыбы, у которых на протяжении всей жизни сохраняется хорда 13. Высушенная хорда осетровых рыб используется в пищу 14. Тела позвонков имеют двояковогнутую форму 15. Кровеносная система у рыб незамкнутая 16. Сердце рыб состоит из двух камер-предсердия и желудочка.

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