Выберите одно из предложенных заданий и выполните его. 1. В новелле не рассказывается история капитана Кидда. Придумайте её и запишите. Помните, что это должны быть необыкнове нные приключения капитана и пиратов. Пост...

Выберите одно из предложенных заданий и выполните его. 1. В новелле не рассказывается история капитана Кидда. Придумайте её и запишите. Помните, что это должны быть необыкнове нные приключения капитана и пиратов. Постарайтесь рассказать об этом так, чтобы читать было интересно. Удачи! 2.Подумайте и напишите, чьим предшественником в литературе можно считать Огюста Дюпена. Кто еще обладал незаурядными аналитическими способностями, использовал дедукцию (цепь логических умозаключений) как метод расследования преступлений? Подтвердите свое мнение примерами. 3.Прочитайте "Пляшущих человечков" Артура Конан Дойла. Напишите, что роднит это произведение с "Золотым жуком"? Обоснуйте свое мнение. 4.Поразмышляйте (можно в форме эссе), согласны ли вы с тем, что особенности произведений Э.По заключаются "в нелепостях, доведенных до гротеска, в страшном, которому придам оттенок ужасного; в остроумии, взведенном в степень бурлеска; в необыкновенном, превращенном в странное и таинственное". Ответ аргументируйте, опираясь на текст "Золотого жука"