Выберите одну из предложенных тем и подготовьте устное выступление, рассчитанное на две-три минуты. Чётко сформулируйте тезис и приведите не менее двух аргументов. 1) Могут ли о человеке рассказать его вещи? 2) Влияет ли имя ...

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Выберите одну из предложенных тем и подготовьте устное выступление, рассчитанное на две-три минуты. Чётко сформулируйте тезис и приведите не менее двух аргументов. 1) Могут ли о человеке рассказать его вещи? 2) Влияет ли имя на характер человека? 3) Нужно ли соблюдать дома правила речевого этикета? П.с. срооочно надоо, пожаалуйста

Автор: Гость