Выберите пары чисел для которых наибольший общий делитель единице 3и4; 3и7; 3и8; 4и7; 4и9; 6и7; 7и8; 7и9; 8и9;
Математика
Выберите пары чисел для которых наибольший общий делитель единице 3и4; 3и7; 3и8; 4и7; 4и9; 6и7; 7и8; 7и9; 8и9;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 и 4 3 и 7 3 и 8 4 и 7 4 и 9 6 и 7 7 и 8 7 и 9 8 и 9 Эти все пары имеют НОД = 1
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