Выберите пары слов которые не являются однокоренными: 1)полюс-полярник 2) носилки-переносица 3) поляк-полковник 4) гористый- загорать 5) полено-поленница 6) сухой-засушливость
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Выберите пары слов которые не являются однокоренными: 1)полюс-полярник 2) носилки-переносица 3) поляк-полковник 4) гористый- загорать 5) полено-поленница 6) сухой-засушливость
Ответ(ы):
Гость:
6 пара не является однокоренной , потому что 6 пара не является однокоренной Это точно , потому что я это уже делала задание
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