Выберите пожалуйста правильный ответ - при денатурации белка сохраняется структура его молекулы 1)первичная 2)вторичная 3)третичная 4)четвертичная
Химия
Выберите пожалуйста правильный ответ - при денатурации белка сохраняется структура его молекулы 1)первичная 2)вторичная 3)третичная 4)четвертичная
Ответ(ы) на вопрос:
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Правильный ответ 1)первичная.
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