Выберите пожалуйста правильный ответ - при денатурации белка сохраняется структура его молекулы 1)первичная 2)вторичная 3)третичная 4)четвертичная

Химия

Выберите пожалуйста правильный ответ - при денатурации белка сохраняется структура его молекулы 1)первичная 2)вторичная 3)третичная 4)четвертичная

Автор: Гость