Выберите правильное объяснение постановки запятой в предложении (знаки препинан??я не расставлены!): Притом же я как человек неоригинальный и не заслуживаю особого имени. а) В предложении нужна запятая для обособления сравните...

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Выберите правильное объяснение постановки запятой в предложении (знаки препинан??я не расставлены!): Притом же я как человек неоригинальный и не заслуживаю особого имени. а) В предложении нужна запятая для обособления сравнительного оборота. б) В предложении не нужна запятая, так как сказуемое выражено именем существительным с союзом как. в) В предложении нужна запятая для обособления приложения. г) В предложении не нужна запятая, потому что союз как можно заменить выражением в качестве.

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