Выберите правильное утверждение: А) Луч - это часть отрезка, которая имеет начало и не имеет конца. Б) Отрезок - это множество точек между двумя точками. В) Через любые две точки можно провести только две прямые. Г) Луч с н...
Математика
Выберите правильное утверждение: А) Луч - это часть отрезка, которая имеет начало и не имеет конца. Б) Отрезок - это множество точек между двумя точками. В) Через любые две точки можно провести только две прямые. Г) Луч с началом отсчёта в точке О, на котором указаны единичные отрезок и направление, называют координатным лучом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г(луч часть прямой, отрезок- часть прямой, ограниченная 2 точками, 2 точки на плоскости определяют 1 прямую, а через 1 точку можно провести множество прямых)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Разберите любой социальный конфликт по пунктам 1-предконфликтная, 2-непосредственно конфликтная, 3-постконфликтная Желательно подробно
Химия
Химия
Вредное воздействие метанола на организм человека проявляется в том что он: А) имеет запах. Б) вызывает атрофию зрительного нерва. В) является хоро...