Выберите правильное утверждение: А) Луч - это часть отрезка, которая имеет начало и не имеет конца. Б) Отрезок - это множество точек между двумя точками. В) Через любые две точки можно провести только две прямые. Г) Луч с н...

Математика

Выберите правильное утверждение: А) Луч - это часть отрезка, которая имеет начало и не имеет конца. Б) Отрезок - это множество точек между двумя точками. В) Через любые две точки можно провести только две прямые. Г) Луч с началом отсчёта в точке О, на котором указаны единичные отрезок и направление, называют координатным лучом.

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