Выберите правильное утверждение: А) Луч - это часть отрезка, которая имеет начало и не имеет конца. Б) Отрезок - это множество точек между двумя точками. В) Через любые две точки можно провести только две прямые. Г) Луч с н...

Математика
Выберите правильное утверждение: А) Луч - это часть отрезка, которая имеет начало и не имеет конца. Б) Отрезок - это множество точек между двумя точками. В) Через любые две точки можно провести только две прямые. Г) Луч с началом отсчёта в точке О, на котором указаны единичные отрезок и направление, называют координатным лучом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г(луч часть прямой, отрезок- часть прямой, ограниченная 2 точками, 2 точки на плоскости определяют 1 прямую, а через 1 точку можно провести множество прямых)
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