Выберите правильные суждения: a) Молекула ДНК находится в ядре, митохондриях и хл??ропластах ; б) Белки - это биополимеры, мономерами которых являются аминокислоты ; в) В одной молекуле ДНК может быть закодирована последова...
Биология
Выберите правильные суждения: a) Молекула ДНК находится в ядре, митохондриях и хл??ропластах ; б) Белки - это биополимеры, мономерами которых являются аминокислоты ; в) В одной молекуле ДНК может быть закодирована последовательность аминокислот для многих белков ; г) Ядро состоит из хромосом, ядерного сока, ядрышек и ядерной оболочки ; д) Митоз состоит из 5 фаз ; е) Мейоз приводит к увеличению числа диплоидных клеток .
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