Выберите правильные утверждения: Особенностями реформ Петра были: а) планомернос??ь проведения реформ; б) стихийность принятия реформ; в) жесткий курс реформ; г) направленность реформ на Запад; д) отмена крепостного права

История
Выберите правильные утверждения: Особенностями реформ Петра были: а) планомернос??ь проведения реформ; б) стихийность принятия реформ; в) жесткий курс реформ; г) направленность реформ на Запад; д) отмена крепостного права
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Реформы проводились по европейскому образцу и охватили все сферы деятельности и жизни общества. 2. Отсутствие системы проведения реформ.  3. Реформы осуществлялись, в основном, за счет жесткой эксплуатации и принуждения. 4. Петр, нетерпеливый по природе, вносил новшества в быстром темпе. А, Б, В - все эти ответы - правильные. Ответ Д - НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ, отменил крепостное право в  середине февраля 1861 года Император Александр II.
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