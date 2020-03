Выберите правильный вариант сказуемого Ann....in Peru two years ago. A)Live B)Lived C)Am lining D)Were living E)Have lived

В предложении используется спутник "two years ago". Это - спутник времени Past Simple. Глаголом из перечисленных вариантов в Past Simple является "lived". Соответственно, правильный ответ B). Ann lived in Peru two years ago.