Выберите приговор фрагмент 1 сморкается платком 2 изобретатель электрического автомобиля 3 не все перцы пряные красные перцы сладкие
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Выберите приговор фрагмент 1 сморкается платком 2 изобретатель электрического автомобиля 3 не все перцы пряные красные перцы сладкие
Ответ(ы):
Гость:
Фрагмент 1, наверное.
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