Выберите признаки, характерные для соответствующих групп высших растений: ПРИЗНАКИ: 1)большое количество водозапасающих клеток; 2) вайи; 3)наличие проводящих тканей; 4)одна из жизненных форм-протонема; 5)есть корни. ГРУП...
Биология
Выберите признаки, характерные для соответствующих групп высших растений: ПРИЗНАКИ: 1)большое количество водозапасающих клеток; 2) вайи; 3)наличие проводящих тканей; 4)одна из жизненных форм-протонема; 5)есть корни. ГРУППА РАСТЕНИЙ: А)моховидные В) папоротниковидные.
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Гость:
А-1,4 в-2,3,5 вроде так)
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