Выберите признаки, характерные для соответствующих групп высших растений: ПРИЗНАКИ: 1)большое количество водозапасающих клеток; 2) вайи; 3)наличие проводящих тканей; 4)одна из жизненных форм-протонема; 5)есть корни. ГРУП...

Биология

Выберите признаки, характерные для соответствующих групп высших растений: ПРИЗНАКИ: 1)большое количество водозапасающих клеток; 2) вайи; 3)наличие проводящих тканей; 4)одна из жизненных форм-протонема; 5)есть корни. ГРУППА РАСТЕНИЙ: А)моховидные В) папоротниковидные.

Автор: Гость