Выберите слова состав которых соответствует схеме корень⇒суффикс⇒окончание 1)дорожный 4)прогулка 2)цветной 5)девятка 3)капуста 6)дружок В каких случаях надо писать слитно? Определите, в каких словах букв больше, чем зву...

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Выберите слова состав которых соответствует схеме корень⇒суффикс⇒окончание 1)дорожный 4)прогулка 2)цветной 5)девятка 3)капуста 6)дружок В каких случаях надо писать слитно? Определите, в каких словах букв больше, чем звуков 1)антенна 4)ярмарка 2)альбатрос 5)рожь 3)зеркальце 6)язвенный Определите, в каких словах все гласные 2-го ряда 1)линейки 4)пекарня 2)пинетки 5)резинки 3)селёдка 6)чечётка

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