Выберите строку все слова в которой являются притяжательными местоимениями а) некий, б) их , ваш, его, её в) твой , какой-то ,ваш,мой г ) чей-то,наш ,ваш , некий
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Выберите строку все слова в которой являются притяжательными местоимениями а) некий, б) их , ваш, его, её в) твой , какой-то ,ваш,мой г ) чей-то,наш ,ваш , некий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их,ваш,его,её -являются притяжательными местоимениями.
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