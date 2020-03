Выберите, в каких предложениях стоят верные наречия места(right), а в каких неверные(wrong). 1) I have seen your bag anywhere. 2) The fifth floor is above the sixth floor. 3) I want to go somewhere. 4) The heart is insid...

Английский язык

Выберите, в каких предложениях стоят верные наречия места(right), а в каких неверные(wrong). 1) I have seen your bag anywhere. 2) The fifth floor is above the sixth floor. 3) I want to go somewhere. 4) The heart is inside the human's body. 5) She can't find her cat anywhere.

