Выберите верное(-ые) утверждение(-я) А)на изменение рельефа влияют внешние и внутренние силы(это я знаю-да),Б)внешние и внутренние силы действуют одновременно,В) внутренние силы создают в основном крупные формы рельефа,Г)внешни...

География
Выберите верное(-ые) утверждение(-я) А)на изменение рельефа влияют внешние и внутренние силы(это я знаю-да),Б)внешние и внутренние силы действуют одновременно,В) внутренние силы создают в основном крупные формы рельефа,Г)внешние силы в основном разрушают крупные формы рельефа и образуют небольшие по размемам формы рельефа СРОЧНО
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Гость:
А,в,(г?) я так думаю)))
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