Выберите верные суждения о коммуникативной деятельности человека и запишите ци??ры, под которыми они указаны. 1) Одним из барьеров в процессе коммуникации людей выступает их личная взаимная неприязнь. 2) Средством вербальног...

Обществознание

Выберите верные суждения о коммуникативной деятельности человека и запишите ци??ры, под которыми они указаны. 1) Одним из барьеров в процессе коммуникации людей выступает их личная взаимная неприязнь. 2) Средством вербального общения является мимика. 3) Информационное общество создало новые формы общения. 4) Речь является самым продуктивным инструментом человеческого общения. 5) Основной целью коммуникации является обмен эмоциями.

Автор: Гость