Выберите верные утверждения.1) Если в четырёхугольнике диагонали перпендикулярны, то четырёхугольник является ромбом. 2) Если в четырёхугольнике п ротивоположные углы попарно равны, то его противоположные сторо...

Выберите верные утверждения.1) Если в четырёхугольнике диагонали перпендикулярны, то четырёхугольник является ромбом. 2) Если в четырёхугольнике п ротивоположные углы попарно равны, то его противоположные стороны попарно параллельны. 3) Точка пересечения диагоналей трапеции лежит на её средней линии. 4) Если в четырёхугольнике все углы прямые, то его диагонали равны.