Выберите верные варианты. 1. Водоросли. Среда обитания: а) водная б) водно-наземная в) наземная 2. Мхи. Среда обитания: а) водная б) водно-наземная в) наземная 3. Папоротники. Среда обитания: а) водная б) водно-наземная в...

Биология
Выберите верные варианты. 1. Водоросли. Среда обитания: а) водная б) водно-наземная в) наземная 2. Мхи. Среда обитания: а) водная б) водно-наземная в) наземная 3. Папоротники. Среда обитания: а) водная б) водно-наземная в) наземная Участие воды в размножении. Водоросли. а) + б) - Участие воды в размножении. Мхи. а) + б) - Участие воды в размножении. Папоротники а) + б) -
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Ответ(ы):
Гость:
1.А 2.Б 3.Б 4.+ 5.+ 6.+ НУ ОЛИМПИАДА НАВЕРНОЕ,ПОМОГУ.;)
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