Выберите верные варианты. 1. Водоросли. Среда обитания: а) водная б) водно-наземная в) наземная 2. Мхи. Среда обитания: а) водная б) водно-наземная в) наземная 3. Папоротники. Среда обитания: а) водная б) водно-наземная в...

Биология

Выберите верные варианты. 1. Водоросли. Среда обитания: а) водная б) водно-наземная в) наземная 2. Мхи. Среда обитания: а) водная б) водно-наземная в) наземная 3. Папоротники. Среда обитания: а) водная б) водно-наземная в) наземная Участие воды в размножении. Водоросли. а) + б) - Участие воды в размножении. Мхи. а) + б) - Участие воды в размножении. Папоротники а) + б) -

Автор: Гость