Выбрать емкие и краткие слова для выражения мысли: Например: Дать подтверждение - подтвердить; привести доказательство - ............. проводить исследование - .............. совершать вращение - .......... проявлять интер...

Русский язык
Выбрать емкие и краткие слова для выражения мысли: Например: Дать подтверждение - подтвердить; привести доказательство - ............. проводить исследование - .............. совершать вращение - .......... проявлять интерес - ......... выдвинуть предложения - .......... месяц март - ......... процесс реакции - .........
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доказать, исследовать, вращаться, интересоваться, предлагать, март, реакция
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