Выбрать вопрос который подходит к решению задачи. В лесу Наташа собрала 4 гриба,а Саша 5 грибов. 1. На сколько грибов Наташа собрала меньше, чем Саша? 2. Сколько грибов собрали дети?

Математика

Выбрать вопрос который подходит к решению задачи. В лесу Наташа собрала 4 гриба,а Саша 5 грибов. 1. На сколько грибов Наташа собрала меньше, чем Саша? 2. Сколько грибов собрали дети?

Автор: Гость