Выбрать вопрос который подходит к решению задачи. В лесу Наташа собрала 4 гриба,а Саша 5 грибов. 1. На сколько грибов Наташа собрала меньше, чем Саша? 2. Сколько грибов собрали дети?
Математика
Выбрать вопрос который подходит к решению задачи. В лесу Наташа собрала 4 гриба,а Саша 5 грибов. 1. На сколько грибов Наташа собрала меньше, чем Саша? 2. Сколько грибов собрали дети?
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется всё подходит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Куб и прямоугольный параллелепипед имеют равные объёмы. найдите площадь поверхности куба если длина прямоугольного параллелепипеда равна 12см. что ...
Математика
Запишите дробь числитель которой равен числителю дрби семь двенадцатыха её значение 1)в 2 раза больше 2)в 2 раза меньше 3)в 3 раза больше 4)в 3 раз...
Другие предметы
Английский язык
Помогите пжлста:) даны слова. с помощью них и утвердительных предлож. надо состав??ть вопросы: enjoy go like start teash work 1. ...............