Выбрать пословицы посвященные устному или письменному общению 4 класс

Язык царствами ворочает. Бритва скребет,а слово режет. Без русского языка не сколотишь и сапога. Не шути словом-слово пуще стрелы ранит. Ласковое слово,что вешний день. Наговорился,как меду напился. Доброе слово дороже богатства . Доброе слово сказать-посошок в руку дать. Доброе слово лучше мягкого пирога. Говорить без дела,что на воде писaть. Красна речь поговоркой.