Выбрать правильный ответ"I think theres something mistaken/wrong with the car" John said.
Разное
Выбрать правильный ответ"I think theres something mistaken/wrong with the car" John said.
Ответ(ы):
Гость:
Wrong конешно же . это правильно
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