Вычеркни лишнее слово: 1)went worked won wrote 2)kindest strongest loudest pretty 3)class at of in 4 )story party fly funny
Английский язык
Вычеркни лишнее слово: 1)went worked won wrote 2)kindest strongest loudest pretty 3)class at of in 4 )story party fly funny
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Worked. Это правильный глагол, а все остальные - нет. 2) Strongest. Превосходящая(или как там правильно называется) форма глагола. 3)Тут вообще элементарно: class лишнее, т. к. это существительное, а все остальные предлоги. 4) Fly. Это глагол, а остальные - существительные.
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