Вычесли. ДРОБИ (()) 1/5 Буду писать как Дроби 1) 5 Целых - 1/5+ 2 Целых. 1/3 - 7/15 2)11/12 - ( 0,1+2/5) 3) 1,25+5/16-7/24 4) 3,7-2/2*0,85+6,8+2*1,2/0,92 5)2,8+1,2/4÷100 - 9,9/0,1
Математика
Вычесли. ДРОБИ (()) 1/5 Буду писать как Дроби 1) 5 Целых - 1/5+ 2 Целых. 1/3 - 7/15 2)11/12 - ( 0,1+2/5) 3) 1,25+5/16-7/24 4) 3,7-2/2*0,85+6,8+2*1,2/0,92 5)2,8+1,2/4÷100 - 9,9/0,1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1. 5-1/5=25/5-1/5=24/5 2. 24/5+2 1/3=24/5+7/3=72/15+30/15=102/15 3. 102/15-7/15=95/15=19/3=6 1/3
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