Вычесли: седьмумую часть 21,: четыре седьмых числа 21, треть числа9, две трети числа 9, восемь васьмых числа 32, девять десятых числа 18.

Математика

Вычесли: седьмумую часть 21,: четыре седьмых числа 21, треть числа9, две трети числа 9, восемь васьмых числа 32, девять десятых числа 18.

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