Вычеслите (2,6*0,3- 2 4/15 : 5 2/3) :(-1,9) только поподробдее плиз
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Вычеслите (2,6*0,3- 2 4/15 : 5 2/3) :(-1,9) только поподробдее плиз
Ответ(ы):
Гость:
1 3 2 4 (2,6*0,3-2 4/15:5 2/3):(-1,9)= -0,722 1) 2,6*0,3=0,78 2) 2 4/15:5 2/3)=34/15:17/3=34/15*3/17=2/5=0,4 3) 0,78-0,4=0,38 4) 0,38*(-1,9)= -0,722
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