Вычеслите длину дуги окружности, которой соответствует центральный угол 60°, если радиус окружности равен 3 м
Математика
Вычеслите длину дуги окружности, которой соответствует центральный угол 60°, если радиус окружности равен 3 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина дуги окружности = 3,14м
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