Вычеслите,используя знаконы сложение : а)1/5+8/25+7/25=? б)1/7+2/21+3/7=? в)1/15+2\45+7/15=? г)3/49+5/7+4/49=? д)7/10+2\15+11/30=? е)1/12+1/18+1/12=? если что вот это дроби очень надо помогите пожалуйста)))
Математика
Вычеслите,используя знаконы сложение : а)1/5+8/25+7/25=? б)1/7+2/21+3/7=? в)1/15+2\45+7/15=? г)3/49+5/7+4/49=? д)7/10+2\15+11/30=? е)1/12+1/18+1/12=? если что вот это дроби очень надо помогите пожалуйста)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 будет в а б 809 в 900 г800
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