Вычеслите рационалным способом:2)6,4*456:100-(37,9-33,34)*6,4 3)45,3*0,5*2+0,25*5,7*4 4)4034:1000+7,84*1,25-4034*0,001
Математика
Вычеслите рационалным способом:2)6,4*456:100-(37,9-33,34)*6,4 3)45,3*0,5*2+0,25*5,7*4 4)4034:1000+7,84*1,25-4034*0,001
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6,4*456 :100-(37,9-33,34)*6,4=6,4*(456:100-(37,9-33,34))=6,4*(4,56-4,56)=0 2)45,3*0,5*2+0,25*5,7*4 = 45,3*0,5*2+0,25*4*5,7= 45,3*1+1*5,7=45,3+5,7=51 3)4034:1000+7,84*1,25-4034*0,0001=4,034+7,84*1,25-4,034=7,84*1,25=9,8
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