Вычеслить с точностью до сотых долей 62,3:21

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Вычеслить с точностью до сотых долей 62,3:21
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62,3:21=2,9666666 все
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