Вычисли 6 км-380 м,7 т-450 кг,3 м-89 см,5 кг-820 г

Вычисли 6 км-380 м,7 т-450 кг,3 м-89 см,5 кг-820 г

Ответ(ы):

Ответил Гость:
6 км=6000 м 6000-380=5620 м 7 т=7000 кг 7000-450=6550 кг 3 м=300 см 300-89=211 см 5 кг=5000 г 5000-820=4180 г
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