Вычисли. 7+7. 3*6 0+0 30:2 9+9 15-0 2*7 15*0 0+15 25-7 14-14 8+6 28:2 18-18 2*9 21-6 0*0 11+7 5*3 26-12 выпиши из разных столбиков выражения, для которых результаты вычеслений одинаковы? Помогите пжл.
Математика
Вычисли. 7+7. 3*6 0+0 30:2 9+9 15-0 2*7 15*0 0+15 25-7 14-14 8+6 28:2 18-18 2*9 21-6 0*0 11+7 5*3 26-12 выпиши из разных столбиков выражения, для которых результаты вычеслений одинаковы? Помогите пжл.
Ответ(ы):
Гость:
7+7=14 3•6=18 0+0=0 30:2=15 9+9=18 15-0=15 2•7=14 15•0=0 0+15=15 25-7=18 14-14=0 8+6=14 28:2=14 18-18=0 2•9=18 21-6=15 0•0=0 11+7=18 5•3=15 26-12=14
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