Вычисли. 7+7. 3*6 0+0 30:2 9+9 15-0 2*7 15*0 0+15 25-7 14-14 8+6 28:2 18-18 2*9 21-6 0*0 11+7 5*3 26-12 выпиши из разных столбиков выражения, для которых результаты вычеслений одинаковы? Помогите пжл.

Математика

Вычисли. 7+7. 3*6 0+0 30:2 9+9 15-0 2*7 15*0 0+15 25-7 14-14 8+6 28:2 18-18 2*9 21-6 0*0 11+7 5*3 26-12 выпиши из разных столбиков выражения, для которых результаты вычеслений одинаковы? Помогите пжл.

Автор: Гость