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Вычисли и сделай проверку. 400+270, 160-90, 27•3, 98:14.
Вычисли и сделай проверку. 400+270, 160-90, 27•3, 98:14.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)400+270=670 670-270=400 2)160-90=70 90+70=160 3)27•3=81 81:3=27 4)98:14=7 14•7=98
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