Вычисли обьем бассейна в форме куба с ребром 2м. Вычисли площадь дна бассейна. Вычесли сумму площадей боковых стенок этого бассейна

Математика
Вычисли обьем бассейна в форме куба с ребром 2м. Вычисли площадь дна бассейна. Вычесли сумму площадей боковых стенок этого бассейна
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
V=2³ =8м³ S=2²=4m² всего сторон в кубе 6,но нет 6 стороны,т.к это бассейн,значит всего 5 сторон S общая =4м²*5=20м² или можно складывать 4м² +4м² +4м² +4м² +4м² =20м²
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