Вычисли обьем бассейна в форме куба с ребром 2м. Вычисли площадь дна бассейна. Вычесли сумму площадей боковых стенок этого бассейна

Гость: Гость:

V=2³ =8м³ S=2²=4m² всего сторон в кубе 6,но нет 6 стороны,т.к это бассейн,значит всего 5 сторон S общая =4м²*5=20м² или можно складывать 4м² +4м² +4м² +4м² +4м² =20м²