Вычисли периметр и площадь многоугольника abcd е ф bc 15 метров и 21 дециметра и 9 децим??тров и 16 дециметров вторым способом

Математика
Вычисли периметр и площадь многоугольника abcd е ф bc 15 метров и 21 дециметра и 9 децим??тров и 16 дециметров вторым способом
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=15+21+9+16=61. . ....... S=15x21+9x16=459
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