Вычисли периметр и площадь многоугольника abcd е ф bc 15 метров и 21 дециметра и 9 децим??тров и 16 дециметров вторым способом

Математика

Вычисли периметр и площадь многоугольника abcd е ф bc 15 метров и 21 дециметра и 9 децим??тров и 16 дециметров вторым способом

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