Вычисли периметр P параллелограмма со сторонами a и b, если: 1) a=7,6 дм и b=24 см; 2) a=1,2 км ?? b=780 м.
Математика
Вычисли периметр P параллелограмма со сторонами a и b, если: 1) a=7,6 дм и b=24 см; 2) a=1,2 км ?? b=780 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У параллелограмма противоположные стороны равны, поэтому Р = 2(а + b) 24 см = 2,4 дм 780 м = 0,78 км а) Р = 2(7,6 +2,4) = 2 · 10 = 20 (дм) б) Р = 2(1,2 + 0,78) = 2 · 1,98 = 3,96 (км)
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