Вычисли периметр P параллелограмма со сторонами a и b, если: 1) a=7,6 дм и b=24 см; 2) a=1,2 км ?? b=780 м.

Математика

Вычисли периметр P параллелограмма со сторонами a и b, если: 1) a=7,6 дм и b=24 см; 2) a=1,2 км ?? b=780 м.

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