Вычисли периметр равностороннего треугольника если длина его стороны равна 25 миллиметров Во сколько раз увеличиваются периметр треугольника если длину его стороны увеличить в 3 раза

Математика

Вычисли периметр равностороннего треугольника если длина его стороны равна 25 миллиметров Во сколько раз увеличиваются периметр треугольника если длину его стороны увеличить в 3 раза

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