Вычисли периметр равностороннего треугольника если длина его стороны равна 25 миллиметров Во сколько раз увеличиваются периметр треугольника если длину его стороны увеличить в 3 раза
Математика
Вычисли периметр равностороннего треугольника если длина его стороны равна 25 миллиметров Во сколько раз увеличиваются периметр треугольника если длину его стороны увеличить в 3 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Т.к. он равносторнний, то 25*3=75мм(периметр) 2)25*3=75 - теперь это сторона, увеличенная в три раза 3)75*3=225мм(периметр)
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