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Вычисли площадь прямоугольника , если его длинна 14 дм , а ширина 7 дм
Вычисли площадь прямоугольника , если его длинна 14 дм , а ширина 7 дм
Ответ(ы):
Ответил Гость:
14*7=98 кв. дм площадь прямоугольника
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