Вычисли площадь прямоугольного треугольника, у которого одна сторона 8см, а друга?? в 2 раза больше. напиши решение и ответ.
Математика
Вычисли площадь прямоугольного треугольника, у которого одна сторона 8см, а друга?? в 2 раза больше. напиши решение и ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение :8*(8*2)/2=64см*см ответ: 64 см*см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Постройте прямоугольную систему координат и отметьте на координатной плоскости ??очки P(2;1); N(-4;0); E(0;3); К(-3,5;0,5); М(5;0); Н(0;-6)
Химия
Помогите пожалуйста! Определить молекулярную массу газа, если его относительна?? плотность по воздуху равна 2,89. 10-11 класс
Русский язык