Вычисли площадь прямоугольного треугольника, у которого одна сторона 8см, а друга?? в 2 раза больше. напиши решение и ответ.

Математика
Вычисли площадь прямоугольного треугольника, у которого одна сторона 8см, а друга?? в 2 раза больше. напиши решение и ответ.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение :8*(8*2)/2=64см*см ответ: 64 см*см
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