Вычисли площадь прямоугольного треугольника, у которого одна сторона 8см, а друга?? в 2 раза больше. напиши решение и ответ.

Математика

Вычисли площадь прямоугольного треугольника, у которого одна сторона 8см, а друга?? в 2 раза больше. напиши решение и ответ.

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