Вычисли по обрасцу; 7*5=7*4+7=28+7=35 7*6=- 7*7= 7*8= 7*9=
Математика
Вычисли по обрасцу; 7*5=7*4+7=28+7=35 7*6=- 7*7= 7*8= 7*9=
Ответ(ы):
Гость:
7*6=7*5+7=35+7=42 7*7=7*6+7=42+7=49 7*8=7*7+7=49+7=56 7*9=7*8+7=56+7=63 Объясняю:смотри если например 7*7=7умнажаешь на 6 и 7 прибавляешь 7 на 6 =42 и плюс семь равно 49 (7*7)
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