Вычисли. сколько часов в одних сутках, если в одной восьмой суток 3 ч? 2) сколько мин??т в 1 ч, если в одной десятой часа 6 мин?

Математика

Вычисли. сколько часов в одних сутках, если в одной восьмой суток 3 ч? 2) сколько мин??т в 1 ч, если в одной десятой часа 6 мин?

Автор: Гость