Вычисли. сколько часов в одних сутках, если в одной восьмой суток 3 ч? 2) сколько мин??т в 1 ч, если в одной десятой часа 6 мин?
Математика
Вычисли. сколько часов в одних сутках, если в одной восьмой суток 3 ч? 2) сколько мин??т в 1 ч, если в одной десятой часа 6 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24 часа в 1 сутках 2) 60 мин в 1 часу
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