Вычисли только те суммы, в которых одно слагаемое на 10 больше второго. 37+23.25+15.13+23.5+16.20+10.34+25.52+42.20+0.17+14.18+8.10+0.9+29.

Математика

Вычисли только те суммы, в которых одно слагаемое на 10 больше второго. 37+23.25+15.13+23.5+16.20+10.34+25.52+42.20+0.17+14.18+8.10+0.9+29.

Автор: Гость