Вычисли удобным способом 42+19+18 59+17+11 37+45+3

Вычисли удобным способом 42+19+18 59+17+11 37+45+3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
42+19+18= 42+18=60+19=79 59+17+11= 59+11=70+17=87 37+45+3=37+3=40+45=85
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