Вычисли удобным способом . Какое свойство умножения вы применили? а) 999*2+999*8= b) 498*2+498*4+498*3+498*1= ПОЖАЛУЙСТА Помогите решить срочно нужно ! ДАМ 10 балл

Математика

Вычисли удобным способом . Какое свойство умножения вы применили? а) 999*2+999*8= b) 498*2+498*4+498*3+498*1= ПОЖАЛУЙСТА Помогите решить срочно нужно ! ДАМ 10 балл

Автор: Гость