Вычисли удобным способом . Какое свойство умножения вы применили? а) 999*2+999*8= b) 498*2+498*4+498*3+498*1= ПОЖАЛУЙСТА Помогите решить срочно нужно ! ДАМ 10 балл

Математика
Вычисли удобным способом . Какое свойство умножения вы применили? а) 999*2+999*8= b) 498*2+498*4+498*3+498*1= ПОЖАЛУЙСТА Помогите решить срочно нужно ! ДАМ 10 балл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
999*(2+8)=999*10=9990 498*(2+4+3+1)=498*10=4980
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