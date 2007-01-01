Вычисли значение выражения 240+(620-200):7=

Математика
Вычисли значение выражения 240+(620-200):7=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
240+(620-200):7=300 1)620-200=420 2)420:7=60 3)240+60=300
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