Вычисли значение выражения 64:(4х2)х2=

Математика
Вычисли значение выражения 64:(4х2)х2=
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Ответ(ы):
Гость:
64:(4х2)х2=64:8х2=8х2=16
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