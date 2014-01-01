Вычисли значение выражения 64:(4х2)х2=
Математика
Вычисли значение выражения 64:(4х2)х2=
Ответ(ы):
Гость:
64:(4х2)х2=64:8х2=8х2=16
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