Вычисли значения следующих произведений.5*3,50*3,500*3,7*2,70*2,700*2,9*4,90*4,900*4,608,60*8,600*8.
Математика
Вычисли значения следующих произведений.5*3,50*3,500*3,7*2,70*2,700*2,9*4,90*4,900*4,608,60*8,600*8.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×3 =15 50×3=150 500×3=1500 7×2=14 70×2=140 700×2=1400 9×4=36 90×4=360 900×4=3600 6×8=48 60×8=480 600×8=4800
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